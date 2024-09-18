Судаков став найгіршим гравцем матчу Болонья – Шахтар за версією SofaScore

Донецький Шахтар зіграв унічию з Болоньєю в межах першого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за поєдинок ЛЧ. Найменший бал отримав півзахисник "гірників" Георгій Судаков – 6,4.

22-річний футболіст не виконав жодної ключової передачі, а точність його пасів склала 77% (33/43). Також Судаков на початку поєдинку не реалізував пенальті.

Найвищі бали отримав воротар донецького клубу Дмитро Різник (8,1) та захисник Болоньї Джон Лукумі (8,1).

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.