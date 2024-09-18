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Судаков не забив пенальті у ворота Болоньї на старті матчу

Богдан Войченко — 18 вересня, 20:07
Судаков не забив пенальті у ворота Болоньї на старті матчу
Георгій Судаков
ФК Шахтар

У середу, 18 вересня, проходить перший матч донецького Шахтаря у новому форматі Ліги чемпіонів, в якому підопічні Маріно Пушича грають у гостях із Болоньєю.

Вже на четвертій хвилині український колектив отримав можливість забити, заробивши 11-метровий удар. Гравця "гірників" збили у чужому карному майданчику під час небезпечної атаки.

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Проявив ініціативу пробити пенальті хавбек Георгій Судаков. Футболіст збірної України пробив у лівий від себе кут, але голкіпер суперників зробив неймовірний сейв.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного півзахисника один гол та два асисти у шести матчах УПЛ.

Ліга чемпіонів Шахтар Георгій Судаков

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