Судаков не забив пенальті у ворота Болоньї на старті матчу

У середу, 18 вересня, проходить перший матч донецького Шахтаря у новому форматі Ліги чемпіонів, в якому підопічні Маріно Пушича грають у гостях із Болоньєю.

Вже на четвертій хвилині український колектив отримав можливість забити, заробивши 11-метровий удар. Гравця "гірників" збили у чужому карному майданчику під час небезпечної атаки.

Проявив ініціативу пробити пенальті хавбек Георгій Судаков. Футболіст збірної України пробив у лівий від себе кут, але голкіпер суперників зробив неймовірний сейв.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного півзахисника один гол та два асисти у шести матчах УПЛ.