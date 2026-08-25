Правнук Муссоліні дебютував за Лаціо на стадіоні, який 100 років тому відкрив його прадід

Романо Флоріані Муссоліні 24 серпня дебютував за римський Лаціо в матчі першого туру Серії А проти Болоньї (перемога 1:0). Він вийшов на заміну замість травмованого Адама Марушича на 19 хвилині матчу.

23-річний Романо Флоріані Муссоліні є правнуком колишнього фашистського диктатора Італії Беніто Муссоліні. Політику приписували вболівання за Лаціо, а нинішні ультрас клубу славляться своїми ультраправими політичними поглядами.

Флоріані Муссоліні є вихованцем академії Лаціо, проте лише зараз вперше зіграв за рідний клуб. Що цікаво, дебют захисника трапився на стадіоні "Ренато Далль'Ара" в Болоньї, який 100 років тому, в 1926 році, відкривав прадід футболіста.

Беніто Муссоліні на стадіоні "Ренато Далль'Ара" Х (Твіттер)

До дебюту за першу команду Лаціо Флоріані Муссоліні виступав на правах оренди за Пескару, Юве Стабію та Кремонезе. Трансферна вартість гравця оцінюється в 2,5 мільйона євро.