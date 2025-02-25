Судаков: Хочу спробувати свої сили в чемпіонаті Італії

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков заявив, що хотів би перейти в Наполі, попри те, що донецький клуб уже відхилив пропозицію від "Партенопеї".

Хавбека цитує Corriere dello Sport.

"Наполі робив пропозицію, проте Шахтар вирішив, що я повинен залишитися в команді. Я ніколи не відмовлявся переходити в Наполі. Я хочу спробувати свої сили в чемпіонаті Італії, особливо в такій зірковій команді. Але остаточне рішення має ухвалювати керівництво та президент мого клубу", – заявив українець.

Зазначимо, що під останнього час зимового трансферного вікна підписати Судакова намагалася Фіорентина. Раніше повідомлялося про те, що Наполі зберігає інтерес до Георгія.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного хавбека 10 голів і 3 асисти в 25 матчах за Шахтар у всіх турнірах.