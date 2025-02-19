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Наполі зберігає інтерес до Судакова

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 20:23
Наполі зберігає інтерес до Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Італійський Наполі зберігає інтерес до півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Неаполітанців не відлякує той факт, що "гірники" відмовились продавати гравця минулого року за 40 млн євро.

Також журналіст зазначає, що останнім клубом, який цікавився гравцем є англійський Вест Гем.

У сезоні-2024/25 Судаков зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що взимку клуб Серії А робив пропозицію донеччанам щодо Судакова, проте отримав відмову.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець "гірників" продовжить кар'єру у Казахстані.

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