Шахтар відмовився продавати одного зі своїх лідерів у клуб Серії А: скільки пропонували за гравця

Фіорентина намагалась підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Про це інформує Tuttomercatoweb.

Італійський клуб пропонував "гірникам" 20 млн євро за Судакова, але чемпіон України вимагав щонайменше 30 млн.

У поточному сезоні Судаков зіграв 25 офіційних матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Георгія влітку планує підписати Наполі.

Нагадаємо, Шахтар близький до підписання центрального захисника Болівара Дієго Арройо.