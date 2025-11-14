Неприємно, але це частина шляху: Судаков відреагував на травму, через яку не зіграє проти Ісландії

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свою травму, через яку не зможе допомогти команді у вирішальному матчі відбору на ЧС-2026 проти Ісландії, зазначивши, що це неприємно.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Пропущу матч проти Ісландії – травма поставила паузу…Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим", – написав Георгій.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 команді необхідно перемагати ісландців.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.