Судаков відновив тренування з Бенфікою перед матчем Кубку Португалії

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 18:16
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відновив тренування у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек достроково повернувся у розташування команди зі збірної України через травму плеча отриману в матчі з Ісландією.

23-річний півзахисник пройшов детальне обстеження у розташуванні Бенфіки, яке виявило легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча.

Наразі медичний штаб "орлів" ще не визначився, чи зможе Судаков зіграти проти Шавеша у матчі третього раунду Кубку Португалії.

Матч 3-го раунду Кубка Португалії проти Шавеша відбудеться 17 жовтня.

Напередодні Судаков поділився ніжним сімейним відео, яке зворушило фанатів.

