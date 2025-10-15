Лідер збірної України показав зворушливе відео з доньками у новому домі в Лісабоні

Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков поділився ніжним сімейним відео, яке зворушило фанатів.

Разом із дружиною Єлизаветою вони нещодавно оселилися у новому будинку в Лісабоні, і відразу показали теплі кадри з життя родини.

На відео видно, як футболіст тримає на руках своїх донечок – Мілану та Злату.

Нагадаємо, маленька Злата з’явилася на світ 17 вересня, і лише днями щасливі батьки вперше показали її публіці. Старша донька Мілана, якій вже 3 роки, вже активно допомагає татові з молодшою сестричкою.

Раніше повідомлялося, що Судаков зробив символічні подарунки донькам у вигляді джерсі Бенфіки.