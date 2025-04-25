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Судаков: Інтерес Наполі? Я приємно здивований

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 13:05
Судаков: Інтерес Наполі? Я приємно здивований
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков прокоментував інтерес до себе з боку італійського Наполі.

22-річного українця цитує TuttoMercatoWeb.

"Я чув про інтерес з боку Наполі і, чесно кажучи, був приємно здивований. Коли такий клуб звертає на тебе увагу — це визнання твоєї роботи та прогресу.

Особливо приємно, що мова йде про Італію — країну, де цінують тактичний інтелект і якісних півзахисників. Це означає, що я рухаюсь у правильному напрямку", – заявив хавбек.

Вчора, 24 квітня, повідомлялося про те, що офіційну пропозицію щодо трансферу Судакова зробив інший італійський топклуб, Ювентус. У поточному сезоні Георгій провів 35 матчів на клубному рівні, забив 13 голів і віддав 6 асистів.

Наполі Георгій Судаков Шахтар Донецьк

Наполі

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