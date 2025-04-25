Судаков: Інтерес Наполі? Я приємно здивований
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков прокоментував інтерес до себе з боку італійського Наполі.
22-річного українця цитує TuttoMercatoWeb.
"Я чув про інтерес з боку Наполі і, чесно кажучи, був приємно здивований. Коли такий клуб звертає на тебе увагу — це визнання твоєї роботи та прогресу.
Особливо приємно, що мова йде про Італію — країну, де цінують тактичний інтелект і якісних півзахисників. Це означає, що я рухаюсь у правильному напрямку", – заявив хавбек.
Вчора, 24 квітня, повідомлялося про те, що офіційну пропозицію щодо трансферу Судакова зробив інший італійський топклуб, Ювентус. У поточному сезоні Георгій провів 35 матчів на клубному рівні, забив 13 голів і віддав 6 асистів.