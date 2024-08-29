Судаков — про суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів: Дві мої мрії збудуться

Півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Георгій Судаков поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів. Слова Судакова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

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Нагадаємо, за підсумками жеребкування Шахтар зіграє проти Баварії, Боруссії Д, Аталанти, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста та Болоньї.

"У Лізі чемпіонів слабких команд немає. Я мріяв зіграти, до речі, на стадіоні Борусії Дортмунд та Арсенала, тому якраз дві мої мрії збудуться. В принципі, задоволений. Окрім Арсенала Зінченка, ще хотів Бенфіку Анатолія Трубіна. Але ні, ще не писав Сашку, думаю якраз у збірній будемо про це спілкуватися".

Також Судаков прокоментував новий формат найпрестижнішого клубного турніру Європи.

"Трохи був шокований, до останнього не розумів, що відбувається. З усіма суперниками цікаво зіграти, я не можу когось виділити. Я з жодною командою не грав з цих".

За словами таланта "гірників", він майже не зміг подивитися протистояння між київським Динамо та австрійським Зальцбургом у кваліфікації турніру, однак вболівав за український клуб.

"Якщо чесно, дивився лише одну гру 20 хвилин і все. Я вболіваю за всі українські клуби в єврокубках, підтримую нашу країну. Бо зараз складна ситуація з коефіцієнтами й коли лише одна команда грає в ЛЧ та досягає якогось успіху, то важко, скажімо так, лише Шахтарю набирати коефіцієнти".

Півзахисник "гірників" також висловився щодо конкуренції на його позиції у збірній України напередодні матчів Ліги націй

"Жива конкуренція — це завжди супер, я готуюся до збірної, тому я до конкуренції добре ставлюся. Ми знаємо, що наша збірна дуже сильна та талановита, я з нетерпінням чекаю на неї".