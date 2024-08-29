Судаков — про суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів: Дві мої мрії збудуться
Півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Георгій Судаков поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів. Слова Судакова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування Шахтар зіграє проти Баварії, Боруссії Д, Аталанти, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста та Болоньї.
"У Лізі чемпіонів слабких команд немає. Я мріяв зіграти, до речі, на стадіоні Борусії Дортмунд та Арсенала, тому якраз дві мої мрії збудуться. В принципі, задоволений. Окрім Арсенала Зінченка, ще хотів Бенфіку Анатолія Трубіна. Але ні, ще не писав Сашку, думаю якраз у збірній будемо про це спілкуватися".
Також Судаков прокоментував новий формат найпрестижнішого клубного турніру Європи.
"Трохи був шокований, до останнього не розумів, що відбувається. З усіма суперниками цікаво зіграти, я не можу когось виділити. Я з жодною командою не грав з цих".
За словами таланта "гірників", він майже не зміг подивитися протистояння між київським Динамо та австрійським Зальцбургом у кваліфікації турніру, однак вболівав за український клуб.
"Якщо чесно, дивився лише одну гру 20 хвилин і все. Я вболіваю за всі українські клуби в єврокубках, підтримую нашу країну. Бо зараз складна ситуація з коефіцієнтами й коли лише одна команда грає в ЛЧ та досягає якогось успіху, то важко, скажімо так, лише Шахтарю набирати коефіцієнти".
Півзахисник "гірників" також висловився щодо конкуренції на його позиції у збірній України напередодні матчів Ліги націй
"Жива конкуренція — це завжди супер, я готуюся до збірної, тому я до конкуренції добре ставлюся. Ми знаємо, що наша збірна дуже сильна та талановита, я з нетерпінням чекаю на неї".