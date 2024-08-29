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Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 29 серпня, 19:51
Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, де вперше на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 36 команд.

Донецький Шахтар зіграє з Баварією (вдома), Боруссією Дортмунд (на виїзді), Аталантою (вдома), Арсеналом Лондон (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).

Зазначимо, що розклад змагань буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА, які грають в одних і тих же містах.

Результати жеребкування

Перший кошик

Другий кошик

Третій кошик

Четвертий кошик

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Напередодні букмекери оновили коефіцієнти на переможця ЛЧ цього розіграшу.

Аталанта Баварія Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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