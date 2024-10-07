Програвати не можна: Судаков – про матчі Ліги націй

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков сподівається, що збірна України не зазнає невдач у майбутніх матчах Ліги націй.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"Ми так само в скрутній ситуації у збірній – програли перші два матчі Ліги націй. Зараз нам просто не можна програвати, треба здобувати позитивний результат. Перший матч з Грузією буде надважливим, так само і з Чехією. Знаю, що граємо в Польщі, тому сподіваємося на підтримку наших уболівальників і їдемо здобувати лише перемогу", – сказав Судаков.

Зазначимо, що напередодні Георгій оформив покер у ворота ЛНЗ в 9 турі чемпіонату України (5:1).

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.