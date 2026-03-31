Люсембург розгромно переміг Мальту, Латвія розписала мирову з Гібралтаром у Лізі націй

Микола Літвінов — 31 березня 2026, 21:00
У вівторок, 31 березня, відбулися матчі-відповіді за право залишитися в третьому дивізіоні Ліги націй.

Збірна Люксембургу вдруге обіграла Мальту, відвантаживши у ворота суперника три м'ячі у домашній зустрічі. Такий підсумок дозволив господарям легко закріпити успіх після виїзної перемоги.

Латвія розписала суху нічию з Гібралтаром у матчі-відповіді, відігравши поєдинок без забитих м'ячів. Цього результату виявилося цілком достатньо для збереження місця у третьому дивізіоні, оскільки долю протистояння вирішив єдиний гол Гутковскіса з пенальті, ще у першій грі.

Ліга націй. Ліга C/D
31 березня

Люксембург – Мальта 3:0 (1:0)
(Результат першого матчу – 2:0)

Голи: 1:0 – 20 Тіль, 2:0 – 51 Сінані, 3:0 – 70 де Соуза

Нереалізований пенальті: 45+3 Сінані (Люксембург).
Вилучення: 64 Мбонг (Мальта, друга жовта картка).

Латвія – Гібралтар 0:0
(Результат першого матчу – 1:0)

Зауважимо, детальніше ознайомитеся з результатами перших матчів ви можете ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що сьогодні також національна збірна України проведе товариську гру проти команди Албанії о 21:45. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

