Люсембург розгромно переміг Мальту, Латвія розписала мирову з Гібралтаром у Лізі націй
У вівторок, 31 березня, відбулися матчі-відповіді за право залишитися в третьому дивізіоні Ліги націй.
Збірна Люксембургу вдруге обіграла Мальту, відвантаживши у ворота суперника три м'ячі у домашній зустрічі. Такий підсумок дозволив господарям легко закріпити успіх після виїзної перемоги.
Латвія розписала суху нічию з Гібралтаром у матчі-відповіді, відігравши поєдинок без забитих м'ячів. Цього результату виявилося цілком достатньо для збереження місця у третьому дивізіоні, оскільки долю протистояння вирішив єдиний гол Гутковскіса з пенальті, ще у першій грі.
Ліга націй. Ліга C/D
31 березня
Люксембург – Мальта 3:0 (1:0)
(Результат першого матчу – 2:0)
Голи: 1:0 – 20 Тіль, 2:0 – 51 Сінані, 3:0 – 70 де Соуза
Нереалізований пенальті: 45+3 Сінані (Люксембург).
Вилучення: 64 Мбонг (Мальта, друга жовта картка).
Латвія – Гібралтар 0:0
(Результат першого матчу – 1:0)
