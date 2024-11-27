Судаков: У майбутньому хочу спробувати себе в одній із найкращих ліг Європи

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати себе в чемпіонаті Англії чи Іспанії.

Його слова наводить Marca.

"Наразі я зосереджений на Шахтарі. Я хочу продовжувати розвиватися і допомагати команді досягати успіху. У майбутньому хочу спробувати себе в одному з найкращих чемпіонатів Європи, але йду крок за кроком.



Думаю, що мій стиль краще підходить доя Іспанії чи Англії. Ла Ліга цінує технічні навички, тоді як АПЛ допомогла б мені вдосконалюватися фізично і тактично.



Чи приваблює можливість грати в Іспанії? Звичайно. В Іспанії одні з найкращих команд і гравців у світі, і стиль футболу там мені підходить. Це була б неймовірна можливість – зіграти в Ла Лізі", – сказав Судаков.