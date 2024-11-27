Судаков: У майбутньому хочу спробувати себе в одній із найкращих ліг Європи
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати себе в чемпіонаті Англії чи Іспанії.
Його слова наводить Marca.
"Наразі я зосереджений на Шахтарі. Я хочу продовжувати розвиватися і допомагати команді досягати успіху. У майбутньому хочу спробувати себе в одному з найкращих чемпіонатів Європи, але йду крок за кроком.
Думаю, що мій стиль краще підходить доя Іспанії чи Англії. Ла Ліга цінує технічні навички, тоді як АПЛ допомогла б мені вдосконалюватися фізично і тактично.
Чи приваблює можливість грати в Іспанії? Звичайно. В Іспанії одні з найкращих команд і гравців у світі, і стиль футболу там мені підходить. Це була б неймовірна можливість – зіграти в Ла Лізі", – сказав Судаков.
Контракт Судакова з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро.
Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру українця. Також повідомлялося про інтерес до Судакова з боку Арсенала та Тоттенгема.