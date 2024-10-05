Скаути двох грандів АПЛ відвідали матч Шахтар – Аталанта, щоб оцінити гру Судакова

Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру Георгія Судакова.

Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, клуби відправили своїх представників для того, щоб оцінити деяких футболістів Аталанти, але головною ціллю був саме Судаков. "Містяни" наразі активно працюють на ринку, шукаючи заміну Кевіну де Брейне, який потенційно може покинути команду.

Зазначається, що скаути продовжать оцінювати 22-річного півзахисника протягом усіх виступів "гірників" у Лізі чемпіонів.

У сезоні-2024/25 Судаков провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 голами та асистом. Також в його активі гол за збірну України у матчі Ліги націй проти Чехії. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста Шахтаря у 35 млн євро.

Нагадаємо, напередодні український тренер Олег Федорчук заявив, що Шахтар не зможе виручити за Георгія Судакова навіть 30 мільйонів євро.