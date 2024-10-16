Представники Арсенала переглядатимуть гру Судакова під час матчу в Лізі чемпіонів – джерело

Представники лондонського Арсенала стежитимуть за грою Георгія Судакова під час мату в Лізі чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Сaughtoffside.

За інформацією джерела, 22-річний півзахисник підходить за профілем головному наставнику команди Мікелю Артеті. Українець може замінити Томаса Парті та Жоржиньйо, які, за очікуваннями "канонірів", покинуть клуб влітку 2025 року.

Зазначається, що головними проблемами може стати досвід минулих переговорів з "гірниками", коли вони в останній момент відмовили Арсеналу, та віддали Михайла Мудрика в Челсі. Також не в останню чергу гратиме роль сам Мудрик, який невдало заявив про себе після переходу в АПЛ.

Матч між донецьким та лондонським колективами відбудеться 22 жовтня в межах 3 туру Ліги чемпіонів.

Контракт Судакова з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро. У сезоні-2024/25 він провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру українця.