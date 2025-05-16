Трубін порадив Бенфіці звернути увагу на Судакова

Лісабонська Бенфіка, ворота якої захищає український голкіпер Анатолій Трубін, також цікавиться українським півзахисником донецького Шахтаря Георгієм Судаковим.

Про це повідомляє португальське видання glorioso1904.

За інформацією джерела, звернути увагу на 22-річного футболіста "орлам" порадив саме український воротар, який грав із півзахисником Шахтарі, а зараз обидва виступають за національну збірну України.

Раніше повідомлялося, що в боротьбу за Судакова також готовий втрутитися Порту.

У поточному сезоні хавбек зіграв 36 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

Напередодні повідомлялось, що донеччани відхилили першу пропозицію Наполі щодо свого футболіста.