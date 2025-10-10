Ісландія – Україна: відео голів матчу

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе матч третього туру відбору на чемпіонат світу 2026 проти збірної Ісландії.

Гра пройде в Рейк'явіку, стартовий свисток у грі пролунає о 21:45 за Києвом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову-онлайн трансляцію матчу.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.