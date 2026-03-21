Бенфіка з Трубіним та Судаковим "всуху" перемогла Гімарайнш у 27 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців

Микола Літвінов — 21 березня 2026, 21:58
Бенфіка з Трубіним та Судаковим всуху перемогла Гімарайнш у 27 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців
У суботу, 21 березня, відбувся матч 27-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова вдома впевено здобула перемогу над Вікторією Гімарайнш.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Рахунок відкрив Престіанні на старті зустрічі, а після перерви Павлідіс закріпив перевагу лісабонців. Остаточний підсумок поєдинку встановив автогол Бені за п'ятнадцять хвилин до фінального свистка.

Український воротар Анатолій Трубін у поєдинку здійснив лише два сейви та отримав від порталу Sofascore 6.5 бала. Його колишній одноклубник із донецького Шахтаря Георгій Судаков вийшов у стартовому складі, відіграв 77 хвилин (його замінив 18-річний нападник Анізіу Кабрал) та заробив оцінку 6.7.

Чемпіонат Португалії – Ліга Португалії
27 тур, 21 березня

Бенфіка – Гімарайнш 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Престіанні, 2:0 – 55 Павлідіс, 3:0 – 74 Бені (автогол)

Ця перемога дозволила "орлам" набрати 65 очок та продовжити переслідування Порту в чемпіонській гонці.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що раніше авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів португальської Прімейри, унаслідок чого ринкова вартість Судакова та Трубіна знизилася на декілька мільйонів євро.

