Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЧС-2026

Збірна України з футболу зіграє проти Ісландії в третьому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу в цій публікації.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних. Крім французів, суперниками українців будуть Азербайджан та Ісландія.

Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці. З розкладом матчів збірної України у 2025 році можна ознайомитись за цим посиланням.