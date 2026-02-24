Зірка ПСЖ постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні

У вівторок, 24 лютого, слідчий суддя передав справу правого захисника французького ПСЖ Ашрафа Хакімі до департаменту кримінального суду.

Про це повідомляє L'Équipe.

Ще у лютому 2023-го футболіста звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою у власному будинку марокканця. Ашраф заперечував будь-який акт проникнення, запевнявши, що між ним та жінкою були лише обопільні обійми та поцілунки.

Водночас прокурор запевняв, що ймовірна жертва надсилала своїй подрузі повідомлення щодо можливого сексуального насильства, у яких описувала усю ситуацію.

Цікаво, що жінка також приховала від слідства листування, у якому розповідалось про плани "пограбувати Хакімі".

Сам зірковий оборонець ПСЖ вже відреагував на інформацію зі звинуваченням, залишивши свою реакцію у соцмережі Х.

"Сьогодні звинувачення у зґвалтуванні вже достатньо, щоб розпочати судовий процес, навіть попри те, що я його заперечую і все свідчить про його неправдивість. Це несправедливо як щодо невинних, так і щодо справжніх жертв. Я спокійно чекаю цього судового процесу, який дозволить правді стати публічною", – написав футболіст.

За свою кар'єру Хакімі пограв за Реал Мадрид (17), дортмундську Боруссію (73) міланський Інтер (45) та ПСЖ, за який виступає до сьогодні (194).

Футболіст збірної Марокко (93 гри) має чинний контракт із парижанами до кінця червня 2029-го. У поточному сезоні-2025/26 взяв участь у 19 матчах ПСЖ, у яких відзначився 3 голами та стількома ж асистами.

