Студія, яка створила "Drive to Survive", працює над серіалом про легендарного тренера Ліверпуля

Телесеріал, присвячений роботі Білла Шенклі на чолі Ліверпуля, знаходиться в стадії створення.

Про це повідомляє The Athletic.

Студія A24 тісно співпрацює з мерсисайдцями щодо виробництва багатосерійної драми у співпраці зі студією Box To Box. Саме ця студія створила популярний серіал про Формулу-1 "Drive to Survive".

Зйомки відбуватимуться у Ліверпулі та на "Енфілді" під наглядом клубу та онуки Шенклі Карен Гілл.

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Мета документального серіалу – показати шлях "червоних" від команди, що перебувала у скрутному становищі, до світового лідера, а також те, як все це почало розвиватися у 1960-х роках.

Нагадаємо, що Білл Шенклі очолював Ліверпуль з 1959 по 1974 рік. Під його керівництвом команда тричі стала чемпіоном Англії, виграла два Кубки Англії та стала володарем Кубку УЄФА (зараз Ліга Європи).

Раніше стало відомо, що Ліверпуль не планує трансфер вінгера Баварії. Проте ці плани ще можуть змінитися.