Ліверпуль не працює над підписанням вінгера Баварії

Ліверпуль не працює над тим, щоб оформити перехід вінгера Баварії Лероя Сане.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Наразі англійський клуб не обговорює та не має конкретних планів щодо трансферу 28-річного гравця збірної Німеччини.

При цьому ймовірність того, що Сане залишить Мюнхен наступного літа залишається високою.

Контракт футболіста з "ротен" закінчиться після цього сезону, а тому вже у січні вінгер зможе підписати попередній контракт з будь-яким клубом.

Цікаво, що, за інформацією джерела, Баварія поки що не веде переговори про нову угоду з Сане.

У нинішньому сезоні Лерой Сане записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу у 18 матчах Баварії в усіх турнірах.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія планує продовжити контракт з Мануелем Ноєром. Але при цьому ж мюнхенці також збираються придбати нового голкіпера.