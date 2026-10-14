Мілан продовжив контракт із сербським захисником

Мілан оголосив про пролонгацію співпраці з центральним захисником Страхинею Павловичем.

Про це повідомляє сайт "россонері".

Сторони уклали нову угоду до кінця червня 2031 року.

The traits that make Pavlović. Still in Rossonero. 😮‍💨 https://t.co/xWMfFmeZJT — AC Milan (@acmilan) October 14, 2026

Сербський оборонець виступає за італійський гранд із літа 2024-го, коли перебрався з австрійського Зальцбурга. Відтоді провів за клуб Серії А 80 ігор (наразі найбільше у кар'єрі за одну команду), у яких відзначився 7 голами та 4 асистами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного центрбека у 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2026/27 Павлович взяв участь у 7-ми іграх "червоно-чорних" (1 гольова передача).

Цікаво, що 15 жовтня Страхиня зустрінеться зі своєю колишньою командою. У цей день Мілан зіграє проти РБ Зальцбурга у 2-му турі основного етапу Ліги Європи-2026/27. Початок – о 19:45 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що центральним захисником цікавився лондонський Челсі.