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Мілан досі не запропонував новий контракт Пулішичу – ЗМІ

Софія Кулай — 24 вересня 2026, 11:34
Мілан досі не запропонував новий контракт Пулішичу – ЗМІ
Крістіан Пулішич
Getty Images

Американський правий вінгер Крістіан Пулішич не отримав пропозицій щодо нового контракту від Мілана.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі сторони не розпочали перемовини щодо пролонгації співпраці. Однак "россонері" прагнуть зберегти 28-річного футболіста у своєму складі після закінчення поточної угоди.

Чинний контракт Пулішича з італійським клубом розрахований до 30 червня 2027 року, але у Мілана є опція продовження угоди ще на рік – до кінця червня 2028-го.

Раніше була інформація, що Нью-Йорк Сіті зацікавлений у придбанні Крістіана, але гранд Серії А відхилив ймовірний трансфер. Портал Transfermarkt оцінює вартість американця у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Пулішич виступає за "россонері" із літа 2023-го, коли перебрався із лондонського Челсі. Відтоді провів за команду 137 матчів, у яких відзначився 43 голами та 28 асистами. Разом із Міланом став володарем Суперкубку Італії-2024/25.

У поточному сезоні-2026/27 28-річний гравець вже оформив свої дебютні дії у 3-х зіграних поєдинках. Натомість Мілан після 5-ти турів посідає 5-те місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 11 балів.

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