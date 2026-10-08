Ексзахисник Мілана та Інтера став одноклубником Довбика у Болоньї

Колишній правий захисник Мілана та Інтера Маттео Дарміан продовжить кар'єру у складі Болоньї, за яку виступає український центрфорвард Артем Довбик.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець перейшов до клубу на правах вільного агента. Угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Фінансові деталі контракту в офіційній заяві клубу не розголошуються, проте за даними інсайдера Ніколо Скіра, гравець отримуватиме 800 тисяч євро, і на додачу прописані премії на суму 200 тисяч євро.

Зауважимо, що Дарміан є вихованцем Мілана, хоч у складі першої команди "россонері" футболіст відіграв лише 6 матчів, після чого вирушив в оренду до Падови, а згодом залишив клуб влітку 2010 року.

Надалі Дарміан захищав кольори таких команд, як Палермо, Торіно, Манчестер Юнайтед, Парма та Інтер. У футболці "нерадзуррі" 36-річний італієць провів 5 років своєї ігрової кар'єри.

За цей час відіграв 218 матчів, у яких відзначився 13 голами та 13 асистами. Саме у складі Інтера Дарміан тричі ставав чемпіоном Італії та двічі виходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Також за його спиною 46 поєдинків за національну збірну Італії (2 голи, 1 асист).

Нагадаємо, що напередодні італійські ЗМІ розкрили зарплату Довбика, яку він отримує в Болоньї.