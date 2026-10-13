Мілан вирішив продовжити контракт із сербським центрбеком – інсайдер

Мілан досяг домовленості з сербським центральним захисником команди Страхінею Павловичем щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, новий довгостроковий контракт буде розрахований до червня 2031. Чинна угода гравця з клубом була підписана до червня 2027 року.

Зауважимо, що 25-річний Павлович доєднався до "россонері" влітку 2024 року, перейшовши з австрійського РБ Зальцбург. З того часу провів за клуб 80 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 4 асистами.

Сербський гравець допоміг команді виграти Суперкубок Італії у сезоні-24/25.

Додамо, що за спиною у Павловича 59 матчів за національну збірну, у котрих він записав до свого активу 5 забитих м'ячів та 1 результативну передачу.

У травні цього року стало відомо, що центральним захисником цікавився Челсі.