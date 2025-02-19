Лідер оборони Манчестер Сіті отримав травму в матчі з Реалом

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз отримав травму в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Футболіст отримав ушкодження на шостій хвилині, а замість нього на поле з'явився Натан Аке.

Зазначимо, що наразі у лазареті "містян" перебувають Мануель Аканджі та Родрі.

Станом на середину першого тайму мадридський колектив веде у рахунку 2:0. Нагадаємо, перший матч "вершкові" виграли 3:2.

Раніше стали відомі подробиці травми Гаррі Кейна, яку він отримав в матчі ліги чемпіонів проти Селтіка.