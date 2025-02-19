Стали відомі подробиці травми Кейна
Гаррі Кейн
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Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.
Про це повідомляє пресслужба "червоних".
Після удару по нозі від одного з гравців Селтіка, у футболіста утворилась гематома. Очікується, що англієць пропустить декілька тренувань Баварії та не зіграє проти Айнтрахта.
У сезоні-2024/25 Кейн провів 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач.
Зазначимо, що поєдинок проти франкфуртського колективу відбудеться 23 лютого о 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що захисник Арсенала достроково завершив поточний сезон через важку травму.