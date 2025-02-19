Стали відомі подробиці травми Кейна

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє пресслужба "червоних".

Після удару по нозі від одного з гравців Селтіка, у футболіста утворилась гематома. Очікується, що англієць пропустить декілька тренувань Баварії та не зіграє проти Айнтрахта.

Einblutung in der Wade – @HKane muss Trainingspause einlegen. ℹ️



Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Harry! 🍀



🔗 https://t.co/oRKUSFOuwD pic.twitter.com/2NrCwWWkOI — FC Bayern München (@FCBayern) February 19, 2025

У сезоні-2024/25 Кейн провів 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 29 голів та віддав 10 результативних передач.

Зазначимо, що поєдинок проти франкфуртського колективу відбудеться 23 лютого о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що захисник Арсенала достроково завершив поточний сезон через важку травму.