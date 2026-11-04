Два гравці Інтера відновилися після травм

Два англійські гравці міланського Інтера, захисник Джон Стоунз і хавбек Кертіс Джонс, відновилися після травм.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За їхньою інформацією, обидва у середу, 4 листопада, тренувалися в загальній групі Інтера. Вони зможуть взяти участь у матчі 11 туру Серії А проти Комо, який відбудеться в неділю, 8 листопада (початок – о 19:00 за київським часом).

Джонс отримав м'язову травму на початку жовтня, Стоунз – ще у середині вересня. Спершу прогнозувалося, що захисник повернеться після жовтневої паузи на матчі збірних, проте його відновлення затягнулося на кілька тижнів.

Нагадаємо, обидва англійці перейшли в Інтер влітку поточного року. Джонс – із Ліверпуля, Стоунз – на правах вільного агента з Манчестер Сіті.