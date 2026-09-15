Інтер втратив двох важливих гравців через травми

Два гравці міланського Інтера вибули з гри через м'язові травми. Йдеться про англійського захисника Джона Стоунза та турецького півзахисника Хакана Чалханоглу.

Про це повідомляє Даніеле Марі.

Чалханоглу отримав травму ще до матчу 4 туру Серії А проти Удінезе (перемога 5:3). Стоунз у цьому поєдинку вийшов у основі та був замінений на 62 хвилині. Для англійця це був перший вихід у основі Інтера після переходу влітку поточного року.

У Чалханоглу та Стоунза виявлені м'язові пошкодження легкого ступеня складності. Обидва гравці пропустять матч 5 туру Серії А проти Роми (19 вересня) та повернуться після паузи на матчі національних збірних.

Зазначимо, що за весь минулий сезон Чалханоглу зазнав 4 м'язових травм, Стоунз у останні кілька сезонів у Манчестер Сіті також регулярно опинявся у лазареті.