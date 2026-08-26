Зіркового екснападника Манчестер Сіті звинуватили у небезпечному водінні та зберіганні закису азоту після аварії

Колишньому нападнику Манчестер Сіті та збірної Англії Рахіму Стерлінгу інкримінують небезпечне водіння на дорозі та зберігання закису азоту після аварії за його участі.

Про це повідомляє BBC.

Як відомо, наприкінці травня Стерлінг, керуючи своїм Ламборгіні, врізався в огорожу автостради. Це сталося у графстві Гемпшир, Великобританія. Поліція затримала футболіста, хоч і потім його звільнили під заставу.

Працівники правоохоронних органів підозрювали, що англієць вживав наркотичні речовини перед тим, як сісти за кермо. Утім, за даними BBC, у крові Стерлінга не знайшли слідів наркотиків, й це не було включено до звинувачення.

Але футболіста наразі звинувачують у зберіганні закису азоту для нелегального вдихання, відмові надати зразки для аналізу та небезпечному керуванні автомобілем.

Додамо, що вживання оскиду азоту, або "веселого газу" як його називають, заборонено у Великій Британії, якщо це не було використано в медичних цілях.

Варто зазначити, що потерпілих, окрім самого Стерлінга, не було. Гравець має постати перед магістратським судом Бейзінгстока 15 вересня.

Нагадаємо, що Рахім свого часу виступав у низці англійських грандів, а саме захищав кольори Ліверпуля, Арсенала, Челсі та Манчестер Сіті. Зокрема, у складі "містян" він провів сім років своєї кар'єри, у яких відіграв 339 матчів (87 голів та 37 асистів).

У лютому 2026 року перейшов до нідерландського Феєнорда, проте відіграв там лише пів року, після чого покинув команду на правах вільного агента.

Джерела BBC зазначають, що футболісту важко далися останні роки кар'єри, у яких обставини змушували його відчувати себе "забутим" та "нікчемним".