Поліція розслідує причини госпіталізації 21-річного хокеїста зі студентської команди, якого задрафтував клуб НХЛ

Поліція розпочала розслідування обставин, які призвели до госпіталізації 21-річного захисника університетської команди Арізони Стейт Метью Майіча, який був задрафтований клубом НХЛ Сент-Луїс Блюз.

Про це повідомляє The Athletiс.

Як зазначається, гравець втратив свідомість на одному із тренувань разом із командою, після чого його госпіталізували. У лікарні хокеїсту діагностували тепловий удар, внаслідок якого до його мозку перестав надходити кисень.

Наразі Майіч перебуває у критичному стані. Адвокат молодого гравця та його родини Роб Кері заявив, що для вилікування хокеїста потрібно буде справжнє диво.

Водночас правоохоронні органи розпочали своє розслідування, чи не могло бути кримінальної складової у подіях, які призвели до такої ситуації з Майічем. Відомо, що тренування у команді проводив інструктор, який не є працівником університету, а має лише військовий досвід.

Деякі хокеїсти, які тренувалися під його керівництвом, зазначили, що його методи роботи дуже виснажливі, а якщо один із гравців починав відставати за результатами від інших членів групи, йому починали давати додаткові вправи.

Нагадаємо, що напередодні Київ Кепіталз звинуватив київський Сокіл та низку інших команд у недотриманні контрактних умов.