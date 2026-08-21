Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Колишній чемпіон світу відкидає звинувачення у сексуальних злочинах щодо дітей

Руслан Травкін — 21 серпня 2026, 09:31
Колишній чемпіон світу відкидає звинувачення у сексуальних злочинах щодо дітей
Грем Дотт
Getty Images

У понеділок, 17 серпня, розпочався п'ятиденний процес у справі Грема Дотта про звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми.

Про це повідомляє BBC.

Чемпіона світу 2006 року зі снукеру звинувачують у сексуальних злочинах над дітьми. Йдеться про два епізоди, пов'язані з дітьми молодшого шкільного віку: один відноситься до періоду 1993-1996 років, другий до 2006-2010 років.

Грем Дотт особисто присутній у суді і не визнає себе винним за обома пунктами звинувачення.

Професійна картка Дотта у турі була припинена у квітні 2025 року після пред'явлення звинувачень.

Наразі вироку немає. Чемпіон світу 2006 року, а також фіналіст чемпіонатів світу 2004 (програв у фіналі Ронні О'Саллівану) та 2010 (програв Нілу Робертсону) років вважається невинним, доки його вина не буде доведена судом.

Дотт вперше дебютував на міжнародному рівні у 1994 році. Перед цим він зумів виграти чемпіонат Великобританії серед молоді до 19 років у 1992 році та чемпіонат Шотландії серед аматорів у 1993 році.

Читайте також :
Відео Фото Один клуб в Україні, молодь виїхала, дітей складно залучити: як живе український снукер
кримінал снукер

снукер

Ноппон дивує, але це не проблема для Селбі: підсумки China Open 2026
Один клуб в Україні, молодь виїхала, дітей складно залучити: як живе український снукер
Вперше за 6 років, неймовірні призові, битви чемпіонів світу: прев’ю China Open 2026
Трамп бере черговий титул, провал Хіггінса та Робертсона: підсумки Shanghai Open 2026
Трамп розгромив Хіггінса: визначилися півфіналісти Shanghai Masters

Останні новини