Три колишні британські легкоатлети отримали вироки через участь в сексуальному насильстві над неповнолітньою

У межах розслідування справи щодо сексуального насильства над 16-річною дівчиною в Марокко, через яке заарештували тренера Леона Баптиста, також визнали винними трьох інших колишніх британських спортсменів.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про дворазового срібного призера Ігор Співдружності Вілла Шармана, його брата та колишнього бобслеїста Річарда Шармана, а також ексбобслеїста Ламіна Діна. Окрім того, у справі фігурують ще двоє їхніх знайомих – Ешлі О'Лірі Джонс та Девід Так.

Згідно із судовими документами, у червні цього року всім п'ятьом чоловікам призначили умовне покарання у вигляді чотирьох місяців позбавлення волі та штраф у розмірі 500 дирхамів (близько 117 євро) за участь у спокушанні неповнолітньої.

У рішенні суду йдеться, що обвинувачені сиділи за одним столом із дівчиною та допомогли Баптисту переконати її вступити з ним у статевий зв'язок.

Речник цієї групи заявив, що чоловіки навіть не знали про свої судимості, поки до них не звернулися журналісти.

Чоловіки стверджують, що не знали віку дівчини, а деякі з них навіть не пам'ятають, чи бачили її в нічному клубі. Також вони наголосили, що не були присутні на судових засіданнях, а процес відбувався без перекладу на англійську мову.

Нагадаємо, що 41-річного Леона Баптиста засудили до 10 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над неповнолітньою (після апеляції термін скоротили до восьми місяців).

Постраждалій дівчині також призначили цивільну компенсацію в розмірі 60 тисяч дирхамів (приблизно 14 тисяч євро), яку мають спільно виплатити всі засуджені в цій справі.