Хочу продемонструвати свої найкращі якості: Степанов – про свою оренду в Утрехт

Український нападник Баєра Артем Степанов поділився своїми враженнями від переходу на правах оренди в Утрехт, наголосивши, що нідерландський клуб переконав його своєю чіткою спортивною візією та довірою до молодих гравців.

Слова гравця наводить пресслужба представника Ередівізі.

"Приємно бути в Утрехті. Цей клуб переконав мене своєю чіткою спортивною візією, довірою до молодих гравців та сильним фокусом на розвитку. Клуб має великі амбіції та зрозумілий план подальшого зростання. Моя головна мета – ставати кращим щодня, бути корисним команді та допомагати клубу досягати якнайкращих результатів.

Я хочу продемонструвати свої найкращі якості, забивати голи, віддавати гольові передачі та робити внесок у перемоги Утрехта. Обіцяю віддавати всього себе і боротися за клуб у кожному матчі", – сказав Степанов.

Попереднім клубом Степанова був Нюрнберг, однак сторони достроково розірвали контракт.

Нюрнберг орендував Степанова влітку 2025 року. З того часу форвард взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

Утрехт після 19 турів посідає 11 місце в турнірній таблиці Ередівізі, набравши 23 очки.

