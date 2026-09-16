Мальдера: Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик до лав національної команди форварда Утрехта Артема Степанова.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті, має багато ігрової практики. Сподіваємось, що він нам допоможе. Чотири матчі, вісім таймів. Майже кожен матиме можливість зіграти", – заявив Мальдера.

Нагадаємо, 16 вересня була опублікована заявка збірної України на стартові 4 матчі Ліги націй-2026/27. Степанов став одним із 5 гравців, які отримали свої перші виклики в національну команду. Окрім нього, це захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв і вінгер Максим Хлань.

У поточному сезоні 19-річний Степанов забив по голу в кожному з 5 матчів за Утрехт у чемпіонаті Нідерландів.