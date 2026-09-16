Мальдера: Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті
Андреа Мальдера
УАФ
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик до лав національної команди форварда Утрехта Артема Степанова.
Слова італійського фахівця наводить пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
"Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті, має багато ігрової практики. Сподіваємось, що він нам допоможе. Чотири матчі, вісім таймів. Майже кожен матиме можливість зіграти", – заявив Мальдера.
Нагадаємо, 16 вересня була опублікована заявка збірної України на стартові 4 матчі Ліги націй-2026/27. Степанов став одним із 5 гравців, які отримали свої перші виклики в національну команду. Окрім нього, це захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв і вінгер Максим Хлань.
У поточному сезоні 19-річний Степанов забив по голу в кожному з 5 матчів за Утрехт у чемпіонаті Нідерландів.