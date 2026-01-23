Форвард молодіжної збірної України Степанов хоче покинути німецький клуб – ЗМІ

Український нападник Артем Степанов незадоволений своїм становищем у німецькому Нюрнбергу, за який виступає на правах оренди до кінця сезону-2025/26.

Про це повідомляє Bild.

18-річний футболіст молодіжної збірної України якомога швидше хоче розірвати орендну угоду та перейти в інший клуб вже у це зимове трансферне вікно. Нюрнберг готовий схвалити вимогу молодого форварда.

Нагадаємо, що контракт Степанова належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року). Форвард вже провів 2 гри за основу леверкузенців. Наразі без результативних дій.

До слова, Нюрнберг орендував Артема у липні 2025-го. Відтоді українець взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

