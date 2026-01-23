Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Форвард молодіжної збірної України Степанов хоче покинути німецький клуб – ЗМІ

Софія Кулай — 23 січня 2026, 10:28
Форвард молодіжної збірної України Степанов хоче покинути німецький клуб – ЗМІ
Артем Степанов
Getty Images

Український нападник Артем Степанов незадоволений своїм становищем у німецькому Нюрнбергу, за який виступає на правах оренди до кінця сезону-2025/26.

Про це повідомляє Bild.

18-річний футболіст молодіжної збірної України якомога швидше хоче розірвати орендну угоду та перейти в інший клуб вже у це зимове трансферне вікно. Нюрнберг готовий схвалити вимогу молодого форварда.

Нагадаємо, що контракт Степанова належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року). Форвард вже провів 2 гри за основу леверкузенців. Наразі без результативних дій.

До слова, Нюрнберг орендував Артема у липні 2025-го. Відтоді українець взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

Раніше український нападник зізнався, як реагує на те, що його порівнюють із зірковим форвардом англійського Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.

Читайте також :
Жирона близька до перемовин щодо попередньої угоди з українцем: в Іспанії розкрили прізвище
Баєр Нюрнберг Артем Степанов

Артем Степанов

Німецький клуб українського нападника близький до продовження контракту з тренером
Степанов – про порівняння з Голандом: Спочатку просто посміявся
Нюрнберг зі Степановим здобув першу перемогу у сезоні: огляд матчу Бундесліги-2
Нюрнберг не відпустив Степанова на чемпіонат світу U-20
Без Степанова, але з поважної причини: Україна U-19 оголосила заявку на міжнародний турнір в Іспанії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік