Капітан Колоса покине клуб влітку

Центральний захисник Колоса Валерій Бондаренко покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомив сам гравець у коментарі Sport.ua.

"Головний тренер Руслан Костишин ще у квітні повідомив, що в Колосі на мене більше не розраховують. За ковалівців я виступав з липня 2023 року й вважаю, що служив клубу вірою та правдою. В тому, що доводиться залишати Колос, нічого страшного не бачу, це – футбол. Тішить, що на мажорній ноті завершив свій етап кар'єри в Колосі, адже в переможному поєдинку 30 туру УПЛ з Шахтарем провів на полі 90 хвилин у ролі капітана.

Що далі? У мене контракт з Колосом до 30 червня 2026 року, з партнерами по команді я вже розпрощався. Через місяць буду вільним агентом. Зараз мої представники підшуковують варіанти з працевлаштуванням", – заявив захисник.