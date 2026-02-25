Безкоровайний пояснив, чому залишив Полісся

Український захисник Данило Безкоровайний розповів про свій відхід із житомирського Полісся в зимове трансферне вікно.

Його слова цитує Sport.ua.

Футболіст пояснив, чому вирішив перейти в азербайджанський Сумгаїт, де він наразі виступає на правах оренди. Данило зізнався, чия була ініціатива його від'їзду з України.

"Цей вибір зроблений для того, щоб мати постійну ігрову практику, оскільки в Поліссі останнім часом цим я похвалитися не міг. Я поїхав на перший збір з командою, оскільки там не була ясна ситуація з продовженням контракту Сергія Чоботенка. Коли все з'ясувалося, ми поговорили з головним тренером і прийняли спільне рішення, що на даний момент мені краще поїхати в оренду, щоб, знову ж таки, мати ігрову практику. Мені не хотілося сидіти на лаві запасних", – сказав Данило.

Безкоровайний додав, що його орендна угода розрахована до кінця сезону-2025/26. Вона не передбачає права викупу, тому влітку футболіст повернеться в Полісся, а далі вже буде вирішуватись його доля.

Зазначимо, що 27-річний захисник у нинішньому сезоні сумарно за Сумгаїт і Полісся провів 14 матчів. У них він забив один гол – у кваліфікації Ліги конференцій у ворота угорського Пакша.

Нагадаємо, що напередодні "вовки" провели перший офіційний поєдинок у 2026 році. Вони у 17 турі УПЛ здолали Колос.