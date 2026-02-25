Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Безкоровайний пояснив, чому залишив Полісся

Денис Іваненко — 25 лютого 2026, 09:55
Безкоровайний пояснив, чому залишив Полісся
Данило Безкоровайний
ФК Полісся

Український захисник Данило Безкоровайний розповів про свій відхід із житомирського Полісся в зимове трансферне вікно.

Його слова цитує Sport.ua.

Футболіст пояснив, чому вирішив перейти в азербайджанський Сумгаїт, де він наразі виступає на правах оренди. Данило зізнався, чия була ініціатива його від'їзду з України.

"Цей вибір зроблений для того, щоб мати постійну ігрову практику, оскільки в Поліссі останнім часом цим я похвалитися не міг. Я поїхав на перший збір з командою, оскільки там не була ясна ситуація з продовженням контракту Сергія Чоботенка.

Коли все з'ясувалося, ми поговорили з головним тренером і прийняли спільне рішення, що на даний момент мені краще поїхати в оренду, щоб, знову ж таки, мати ігрову практику. Мені не хотілося сидіти на лаві запасних", – сказав Данило.

Безкоровайний додав, що його орендна угода розрахована до кінця сезону-2025/26. Вона не передбачає права викупу, тому влітку футболіст повернеться в Полісся, а далі вже буде вирішуватись його доля.

Зазначимо, що 27-річний захисник у нинішньому сезоні сумарно за Сумгаїт і Полісся провів 14 матчів. У них він забив один гол – у кваліфікації Ліги конференцій у ворота угорського Пакша.

Нагадаємо, що напередодні "вовки" провели перший офіційний поєдинок у 2026 році. Вони у 17 турі УПЛ здолали Колос.

Читайте також :
Клуб українського футболіста пропустив найбільше голів в історії ЛЧ за один сезон
Безкоровайний Полісся Житомир

Безкоровайний

Тренер Полісся розповів про стан здоров'я Безкоровайного та Пайшао
Захисник Полісся після важкої травми повернувся до тренувань з першою командою
В УАФ оцінили скандальне вилучення у матчі Кривбас - Динамо
Циганик: Вилучення Бескоровайного – найбільша помилка Козиряцького
Безкоровайний: Я не можу виїхати у Росію

Останні новини