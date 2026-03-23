Степаненко оцінив свою ігрову практику після перемоги Колоса над Вересом

Досвідчений опорник Тарас Степаненко відреагував перемогу Колоса над рівненським Вересом у 21 турі УПЛ.

Про це він розповів клубному ютуб-каналу.

36-річний півзахисник задоволений звитягою команди перед міжнародною паузою на матчі збірних. Також Степаненко прокоментував свій ігровий тонус.

"Авжеж, зіграти 60 відсотків матчу – це зовсім інше, ніж вийти на заміну на 10-15 хвилин, це трохи інша інтенсивність, трохи інше відчуття", – сказав Тарас.

Футболіст додав, що йому складно сказати, чи готовий він відіграти більше години, адже він лише починає втягуватись, взявши участь у двох товариських іграх.

Також Степаненко відповів на запитання про свої підказки, які він робив партнерам по команді протягом проведеного часу на футбольному полі.

"Я просто старався хлопцям підказувати, тому що іноді буває, що хтось щось забуває або десь невпевнено почувається – треба підтримати, допомогти. Я, в принципі, це роблю завжди, скільки граю. Це важливо, я завжди кажу і молодим хлопцям: "Ви теж підказуйте, тому що так ти відчуваєш впевненість, відчуваєш позицію, і так легше грати". Мені це ніхто не забороняє робити – і я це робитиму, тим більше, це хлопцям допомагає", – заявив 36-річний гравець ковалівців.

Відзначимо, що Степаненко відіграв проти Вереса 64 хвилини та був замінений на Денисенка, а Колос мінімально обіграв рівнян завдяки голу Едуарда Козіка.

1 березня опорник повернувся в український футболу, підписавши контракт із Колосом до кінця поточного сезону-2025/26. У футболці ковалівського клубу провів 71 ігрову хвилину.

Додамо, що досвідчений гравець покинув УПЛ у лютому 2025-го. Сталось це після 10 років у донецькому Шахтарі (440 ігор). Також він провів 83 поєдинки за запорізький Металург.