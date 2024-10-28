Ямал – наймолодший гравець, який потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч 2024 року. Він став наймолодшим гравцем в історії, який потрапив до десятки найкращих у боротьбі за цю престижну особисту нагороду.

Про це повідомляє Managing Barca.

🚨⭐️ OFFICIAL: Lamine Yamal (17 years and 107 days) becomes the YOUNGEST player to enter the Top 10 of the Ballon d'Or!



He has overtaken Kylian Mbappé (18 years and 352 days). 📈✨ pic.twitter.com/Cx7igphFNi — Managing Barça (@ManagingBarca) October 28, 2024

Ямал, якому на даний момент 17 років і 107 днів, більш ніж на рік покращив досягнення форварда Реала Кіліана Мбаппе, який у 2018 році потрапив до топ-10 у віці 18 років і 352 днів.

У суботу, 26 жовтня Ямал встановив ще один рекорд: він став наймолодшим автором голу в історії Ель Класіко.

Вінгер Барселони вважається головним претендентом на Трофей Копа, який також вручатимуть цього вечора у Парижі найкращому молодому футболісту 2024 року.