Ямал – наймолодший гравець, який потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч
Ламін Ямал
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Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч 2024 року. Він став наймолодшим гравцем в історії, який потрапив до десятки найкращих у боротьбі за цю престижну особисту нагороду.
Про це повідомляє Managing Barca.
Ямал, якому на даний момент 17 років і 107 днів, більш ніж на рік покращив досягнення форварда Реала Кіліана Мбаппе, який у 2018 році потрапив до топ-10 у віці 18 років і 352 днів.
У суботу, 26 жовтня Ямал встановив ще один рекорд: він став наймолодшим автором голу в історії Ель Класіко.
Вінгер Барселони вважається головним претендентом на Трофей Копа, який також вручатимуть цього вечора у Парижі найкращому молодому футболісту 2024 року.