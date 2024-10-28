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Ямал – наймолодший гравець, який потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч

Олег Дідух — 28 жовтня, 20:43
Ямал – наймолодший гравець, який потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал потрапив до топ-10 голосування на Золотий м’яч 2024 року. Він став наймолодшим гравцем в історії, який потрапив до десятки найкращих у боротьбі за цю престижну особисту нагороду.

Про це повідомляє Managing Barca.

Ямал, якому на даний момент 17 років і 107 днів, більш ніж на рік покращив досягнення форварда Реала Кіліана Мбаппе, який у 2018 році потрапив до топ-10 у віці 18 років і 352 днів.

У суботу, 26 жовтня Ямал встановив ще один рекорд: він став наймолодшим автором голу в історії Ель Класіко.

Вінгер Барселони вважається головним претендентом на Трофей Копа, який також вручатимуть цього вечора у Парижі найкращому молодому футболісту 2024 року.

Барселона Золотий м'яч Ламін Ямал

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