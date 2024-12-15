Динамо у січні проведе спаринг з польським клубом

13 січня 2025 року, на зборах у Туреччині, київське Динамо проведе товариський матч з польським Відзевом.

Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

На даний момент, команда з Лодзя посідає дев’яте місце у польській Екстраклясі. Динамо – лідер Української Прем’єр-ліги, підопічні Шовковського мають 40 очок після 16 зіграних турів.

Столичному клубу залишилось провести останній матч у цьому календарному році – в межах УПЛ проти рівненського Вереса 16-го грудня

Нагадаємо, що на киян у січні очікує ще два матчі основного етапу Ліги Європи – з Галатасараєм (21 січня) та РФШ (30 січня). Але ці матчі будуть носити статус "контрольних", бо Динамо вже втратило шанси на плейоф турніру.