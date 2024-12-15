Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо у січні проведе спаринг з польським клубом

Микита Павлів — 15 грудня 2024, 11:41
Динамо у січні проведе спаринг з польським клубом
Динамо Київ
FC Dynamo Kyiv

13 січня 2025 року, на зборах у Туреччині, київське Динамо проведе товариський матч з польським Відзевом.

Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

На даний момент, команда з Лодзя посідає дев’яте місце у польській Екстраклясі. Динамо – лідер Української Прем’єр-ліги, підопічні Шовковського мають 40 очок після 16 зіграних турів. 

Столичному клубу залишилось провести останній матч у цьому календарному році – в межах УПЛ проти рівненського Вереса 16-го грудня

Нагадаємо, що на киян у січні очікує ще два матчі основного етапу Ліги Європи – з Галатасараєм (21 січня) та РФШ (30 січня). Але ці матчі будуть носити статус "контрольних", бо Динамо вже втратило шанси на плейоф турніру.

Верес Відзев Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Ліга Європи-2024/25

Відзев

Інгулець розписав мирову з Відзевом у контрольному поєдинку
Інгулець - Відзев 3:1. Огляд матчу
Інгулець переграв польський клуб у контрольному матчі

Останні новини