Динамо – Верес: онлайн відеотрансляція матчу 17 туру УПЛ

У понеділок, 16 грудня, відбудеться матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме рівненський Верес.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 13:00.

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Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 1,24;

Нічия – 6,20;

Перемога Вереса – 11,50.

Зазначимо, що Динамо є одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ, маючи 40 очок після 16 зіграних турів. Верес знаходиться на 8-му рядку з 19 балами.

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