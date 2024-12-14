Динамо – Верес: онлайн відеотрансляція матчу 17 туру УПЛ
ФК Динамо Київ
У понеділок, 16 грудня, відбудеться матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме рівненський Верес.
Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 13:00.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.
За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Динамо – 1,24;
- Нічия – 6,20;
- Перемога Вереса – 11,50.
Зазначимо, що Динамо є одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ, маючи 40 очок після 16 зіграних турів. Верес знаходиться на 8-му рядку з 19 балами.
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