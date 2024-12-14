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Динамо – Верес: онлайн відеотрансляція матчу 17 туру УПЛ

Денис Шаховець — 14 грудня 2024, 11:40
Динамо – Верес: онлайн відеотрансляція матчу 17 туру УПЛ
ФК Динамо Київ

У понеділок, 16 грудня, відбудеться матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме рівненський Верес.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 13:00.

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Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Динамо – 1,24;
  • Нічия – 6,20;
  • Перемога Вереса – 11,50.

Зазначимо, що Динамо є одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ, маючи 40 очок після 16 зіграних турів. Верес знаходиться на 8-му рядку з 19 балами.

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