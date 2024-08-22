Кривбас назвав склад на матч кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса

Криворізький Кривбас визначився зі стартовим складом на матч проти іспанського Бетіса для першого матчу плейоф кваліфікаційного Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/25.

Кривбас: Кліщук, Соса, Романчук, Стецьков, Бандейра, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Аду

Бетіс: Руї, Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро, Джонні, Альтіміра, Фекір, Родрі, Абде, Чімі

Нагадаємо, перший матч між Кривбасом та Бетісом відбудеться вже сьогодні, 22 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Відмітимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.