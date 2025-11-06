Динамо назвало склад на матч проти Зрінські

Тренерський штаб київського Динамо назвав стартовий склад на матч проти чемпіона Боснії та Герцеговини Зрінські у третьому турі Ліги конференцій УЄФА.

Динамо: Нещерет, Михайленко, Попов, Тіаре, Тимчик, Михавко, Піхальонок, Буяльський, Шола, Кабаєв, Герреро

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Напередодні головний тренер киян Олександр Шовковський назвав кадрові втрати команди.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.