Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем Ліги конференцій

Олександр Булава — 5 листопада 2025, 19:57
Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем Ліги конференцій
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що півзахисник Володимир Бражко не зможе допомогти команді у матчі основного етапу Ліги конференцій проти Зринськи.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри.

Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися", – розповів Шовковський.

Зустріч відбудеться у четвер, 6 листопада, на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

Динамо Київ Олександр Шовковський Володимир Бражко

Олександр Шовковський

Я сам ухвалю рішення: Суркіс – про звільнення Шовковського
Стовідсотковий пенальті: Шовковський – про суддівство у матчі з Шахтарем
Шовковський розповів, що допомогло Динамо обіграти Шахтар
Що він знає про тренерство: Сабо – про можливе призначення Ярмоленка головним тренером Динамо
Ярмоленко: Не став би говорити про конфлікт із Шовковським на камеру

Останні новини