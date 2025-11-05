Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем Ліги конференцій
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що півзахисник Володимир Бражко не зможе допомогти команді у матчі основного етапу Ліги конференцій проти Зринськи.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри.
Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися", – розповів Шовковський.
Зустріч відбудеться у четвер, 6 листопада, на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.