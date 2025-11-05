Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем Ліги конференцій

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що півзахисник Володимир Бражко не зможе допомогти команді у матчі основного етапу Ліги конференцій проти Зринськи.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися, проходити необхідні процедури для того, щоб готуватися до наступної гри.

Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися", – розповів Шовковський.