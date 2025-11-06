Вони звикли, – тренер Зрінські висловився про вимушено "домашні" матчі Динамо в Польщі

Головний тренер Зрінські Ігор Штімац висловився про те, що київське Динамо вже не один рік вимушено грати домашні матчі єврокубків за межами України.

Слова фахівця наводить Sportske.

"Це для них проблема, але ж вони там вже давно. Вони звикли до цього, у Динамо багато вболівальників у Польщі. Ми зосереджені на собі і маємо підібрати збалансований склад, щоб бути конкурентоспроможними", – розповів Штімац.

Після двох турів боснійська команда має 3 очки та посідає 13-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій. Динамо з нулем очок наразі перебуває на 34-й позиції.

Матч Динамо – Зриньски відбудеться у четвер, 6 листопада. Початок гри – о 22:00.

Раніше Штімац розповів, що він очікує побачити на полі у поєдинку проти "біло-синіх".