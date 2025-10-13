Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров визначився зі стартовим складом збірної України на матч з Азербайджаном

Станіслав Лисак — 13 жовтня 2025, 20:16
Ребров визначився зі стартовим складом збірної України на матч з Азербайджаном
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Реброва визначився зі стартовою 11-ю на матч 4 туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Склади команд на матч Україна – Азербайджан

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Очеретько, Ярмолюк, Малиновський – Гуцуляк, Довбик, Волошин

Поєдинок з Азербайджаном відбудеться сьогодні, 13 жовтня, в польському місті Краків на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн.

Зауважимо, що після трьох турів збірна України, маючи в активі 4 очки, посідає друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Азербайджану з футболу

Збірна України з футболу

Я не люблю таких футболістів: Буряк – про кадрові рішення Реброва у збірній України
Виконати програму-мінімум: прев'ю матчу Україна – Азербайджан
Максимов дав обнадійливий прогноз на матч Україна – Азербайджан у кваліфікації ЧС-2026
Гравець збірної Азербайджану травмувався перед матчем проти України
Вони слабші за Україну, – екстренер Динамо поділився очікуваннями від гри з Азербайджаном

Останні новини